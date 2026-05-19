أسطول الصمود: إسرائيل تعترض سفننا مجددا وتختطف متطوعين

أعلن "أسطول الصمود العالمي"، مساء الثلاثاء، اعتراض قوات إسرائيلية لأحد قواربه المتوجهة لكسر الحصار على غزة، واختطاف ناشطين كانوا على متنه.

وذكر الأسطول في بيان على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية أن قاربا يحمل اسم "هوشة" تعرض لاعتراض "غير قانوني".

ونشر الحساب فيديو يوثق اعتراض عدد من جنود البحرية الإسرائيلية للقارب وصعودهم على متنه لاعتقال الناشطين المشاركين بالأسطول.

وجاء في البيان: "اعترضت إسرائيل بشكل غير قانوني وعنيف أسطولنا الدولي المكون من سفن إنسانية، واختطفت متطوعينا بينما كانوا في مهمة مشروعة لكسر الحصار غير القانوني على غزة".

وأضاف: "يتملكنا الغضب من السكوت الدائم والمتكرر على هذه الانتهاكات للقانون الدولي ومن اختطاف مدنيين سلميين في المياه الدولية".

وطالب الأسطول بـ"الإفراج فورا" عن المشاركين في الأسطول، و"ضمان مرور آمن للأسطول بالكامل وإنهاء الحصار غير القانوني على غزة".