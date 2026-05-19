أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، بمقتل قائد سرية في كتيبة النخبة "ماجلان" بالجيش الإسرائيلي في معركة بجنوب لبنان.

والضابط القتيل هو الثالث للجيش الإسرائيلي الذي يقتل في معارك جنوبي لبنان منذ الجمعة الماضي أي في 5 أيام، وفق إعلام عبري

وقالت القناة السابعة الخاصة إن الرائد (احتياط) إيتمار سابير (27 عاما) من سكان مستوطنة "عيلي" قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، قتل في معركة بجنوب لبنان.

وأعلن مجلس بنيامين الاستيطاني (يضم أكثر من 40 مستوطنة وسط الضفة)، عن مقتل سابير، وفق المصدر ذاته.

ولم توضح القناة العبرية ملابسات مقتل الضابط الإسرائيلي بجنوب لبنان، فيما لم يعلن الجيش عن مقتله حتى الساعة 17:20 (ت.غ).

والسبت أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ضابط برتبة نقيب جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، فيما ذكر إعلام عبري آنذاك أنه كان ثاني ضابط يقتل خلال 24 ساعة بعد مقتل آخر الجمعة، في معارك بجنوبي لبنان أيضا .

وبذلك ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان إلى 9 ضباطا وجنودا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 2 مارس الماضي، فيما أصيب نحو 50 آخرين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.