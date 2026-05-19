القيادة المركزية الأمريكية: إجبار 88 سفينة على تغيير مسارها ضمن إجراءات حصار إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الثلاثاء، أنها أجبرت 88 سفينة تجارية على تغيير مسارها، و"تحييدها" أربع سفن أخرى ضمن إجراءات الحصار البحري على إيران.

وقالت القيادة، في بيان عبر منصة "إكس" الأمريكية، إن الإجراءات المتخذة منذ 13 أبريل الماضي، شملت اعتراض السفن التي تنقل النفط والبضائع التجارية عبر مضيق هرمز.

وأضافت "قواتنا أجبرت 88 سفينة تجارية متجهة نحو مضيق هرمز على تغيير مسارها، كما قامت بتحييد أربع سفن أخرى".

ونشرت القيادة أيضا صورة لجندي أمريكي على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" أثناء عبورها بحر العرب أمس.

وكانت القيادة المركزية قد أعلنت في 16 مايو الجاري أن عدد السفن التي جرى تغيير مسارها بلغ حينها 78 سفينة.

ويأتي هذا التطور بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن قادة السعودية والإمارات وقطر أبلغوه بأن المباحثات مع إيران "اقتربت من التوصل إلى اتفاق"، ما دفع واشنطن إلى تأجيل هجومها ضد طهران "لفترة مؤقتة".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في 28 فبراير الماضي، وردّت طهران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لم تسفر عن اتفاق لإنهاء الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقاً تمديد الهدنة دون سقف زمني.

ومع تعثر مسار المفاوضات، بدأت واشنطن في 13 أبريل فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على مضيق هرمز، لترد طهران بمنع المرور في المضيق إلا بعد التنسيق معها.