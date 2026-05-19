السعودية: مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية تحقق قفزات استثمارية بما يقارب 165 مليار ريال

حققت مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية شرقي السعودية، قفزات استثمارية وتنموية نوعية عززت مكانتها مركزًا عالميًا رائدًا في قطاع التعدين والمعادن، إذ بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في المدينة قرابة 165 مليار ريال بنهاية عام 2025، وحاز القطاع الخاص فيها النصيب الأكبر بنسبة مساهمة تجاوزت حاجز الـ90%، مما يعكس قوة البيئة الاستثمارية والآمنة في السعودية وجاذبيتها (الدولار يساوي 3.75 ريال).

وأوضح مدير إدارة تطوير الأعمال بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية عبدالله العبدلي، في حديثه إلى وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن هذه الأرقام المتقدمة والمؤشرات الإيجابية تعكس الثقة المتنامية من قبل المستثمرين المحليين والعالميين في البيئة التنظيمية والتشغيلية التي توفرها الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وأشار إلى أن العمل يسير وفق رؤية واضحة تمتد لعقود لتمكين جيل جديد من الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، وجعل رأس الخير الوجهة الأولى عالميًا في قطاع التعدين والصناعات البحرية.

وأفاد بأن تواصل الهيئة الملكية للجبيل وينبع يأتي تعزيزًا لمكانة المدينة على خريطة الصناعات التعدينية، من خلال مواءمة خططها الإستراتيجية مع الإستراتيجيات الوطنية التي في مقدمتها "الإستراتيجية الوطنية للتعدين"، ضمن منظومة تكاملية تستهدف تطوير حزمة استثمارية متكاملة.

وبين أن مدينة رأس الخير تقود حقبة جديدة من التنافسية عبر المنطقة الاقتصادية الخاصة بها، التي شكلت نقلة نوعية عبر توفير إعفاءات ضريبية وجمركية وتسهيلات كبرى في الأعمال، عززت مكانتها مركزًا إقليميًا للصناعات البحرية والتعدينية.