لبنان ينفي ما نشر حول لقاء وزير خارجيته مع أمين سر الفاتيكان

نفت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان، ما نشرته صحيفة "الأخبار" المحلية في مقال اليوم الثلاثاء، حول لقاء وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الأسبوع الماضي، وحديثه عن "لبنان الصغير" وأبدت الوزارة استنكارها لما نشرته الصحيفة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وأعلنت الوزارة، في بيان، أنها "تتابع ببالغ الاستغراب والاستنكار ما نشرته صحيفة الأخبار من مزاعم مختلقة نسبت زوراً إلى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في معرض لقائه مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين".

وأكدت الوزارة، "بشكل قاطع أن ما ورد في المقال المذكور عارٍ تماما عن الصحة، ويشكّل افتراءً متعمدا ومحاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وتحريف الوقائع".

وشدّدت على أن "الوزير رجي أكد خلال اللقاء، وبوضوح لا يحتمل التأويل التزام لبنان بثوابته الوطنية الجامعة، وفي مقدّمها الحفاظ على لبنان التعددي، وطن العيش المشترك والحريات".

وتابعت: "كما جدّد الوزير التأكيد أن الدولة اللبنانية لا تساوم على وحدتها الوطنية ولا على سيادتها وثوابتها، وأن هذه المبادئ تشكل ركائز أساسية في مقاربة لبنان الدبلوماسية وعلاقاته الدولية".

وأعلنت أن "الوزير رجي شدد على صمود القرى الحدودية ولا سيما المسيحية"، مشيرا إلى أن "حرية المواطن اللبناني وكرامته وحقه في العيش الآمن الحر على أرضه وفي وطنه، تبقى مبادئ غير قابلة للمساومة أو الانتقاص".

ورأت الوزارة، أن "ما نشرته صحيفة الأخبار يندرج ضمن حملة ممنهجة تستهدف تزوير مواقف الوزير رجي وتحريفها، في محاولة للنيل من وضوح مواقفه السيادية والثابتة التي لا تخضع للضغوط ولا للمساومات".

وحملت وزارة الخارجية، "الجهات التي تقف وراء هذه الادعاءات الملفقة كامل المسئولية عن محاولات التضليل المتعمد والإساءة إلى صورة لبنان الرسمية وعلاقاته مع شركائه الدوليين"، مؤكّدةً "احتفاظها بحق الرد واتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة".