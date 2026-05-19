إيران تتهم المستشار الألماني بالنفاق ردا على تصريحاته بشأن الهجوم على منشآت نووية بالإمارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتهمت إيران المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بـ"النفاق" ردا على انتقاده للهجوم على منشآت نووية في دولة الإمارات.

وفي منشور باللغة الألمانية على منصة "إكس"، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، صمت ميرتس إزاء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية خلال الصراع في الشرق الأوسط.

وقال بقائي إن هذا المبدأ "يجب أن يطبق بالتساوي على جميع الدول، وليس فقط عندما تتطلبه المصالح السياسية الغربية"، وفق شبكة روسيا اليوم.

وأضاف "النفاق صارخ.. فالهجمات العلنية التي تشنها الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية المحصنة لا تقابل بالإدانة، بل بالأعذار والتبريرات".

وتابع قائلا: "مع ذلك، عندما تقع عملية يُشتبه في أنها عملية مفبركة وهي العملية نفسها التي رفضت حتى الإمارات العربية المتحدة تحميل إيران مسؤوليتها عنها رسميا، تلجأ هذه الأصوات نفسها فجأة إلى لغة القانون الدولي والأمن الإقليمي الرنانة".

وأفاد بأنه "إذا كانت الهجمات على المنشآت النووية تُهدد شعوب المنطقة، فيجب أن ينطبق هذا المبدأ بالتساوي على جميع الدول وليس فقط عندما يلائم المصالح السياسية للغرب".

وأشار بقائي إلى أن هذا المفهوم الانتقائي للعدالة يذكرنا بالقاضي آدم في رواية "الإبريق المكسور" لهاينريش فون كلايست التي تتحدث عن سوء سلوك رجل لا يُغتفر ويستدعي إصدار حكم عليه، ومع ذلك وبغطرسة وغرور يتجرأ ويجلس على كرسي القاضي.

Herr Friedrich Merz,

Die Heuchelei ist offensichtlich. Offene Angriffe der Vereinigten Staaten und des israelischen Regimes auf die gesicherten Atomanlagen des Iran stoßen nicht auf Verurteilung, sondern auf Ausreden und Rechtfertigungen. Wenn jedoch eine mutmaßliche… pic.twitter.com/fj16LaCb5f — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 18, 2026

ويوم الاثنين، حمل ميرتس طهران المسئولية عن الهجمات الجوية على الإمارات.

وحذر ميرتس من أن "الهجمات على المنشآت النووية تشكل تهديدا لسلامة السكان في جميع أنحاء المنطقة".

وسبق أن أفاد مصدر عسكري مطلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية بأن الهجوم الأخير الذي استهدف الإمارات بطائرات مسيرة، نفّذته إسرائيل في محاولة "لجر أبوظبي إلى دائرة النزاع في المنطقة".

وأوضح المصدر أن المخطط كان لشحن الإمارات ضد إيران والدول الإسلامية الأخرى.