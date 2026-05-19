السعودية: لن نتوانى أبدا عن حماية أمننا واستقرارنا وسلامة المواطنين والمقيمين

جددت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها لن تتوانى أبدا عن حماية أمنها وصون استقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها ردا على اعتراض وتدمير 3 مسيّرات، صباح أول أمس الأحد، بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن مجلس الوزراء جدد التأكيد على أن المملكة العربية السعودية لن تتوانى أبدا عن اتخاذ كل ما من شأنه حماية أمنها وصون استقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشاد "بالقدرات العالية للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن والحفاظ على مكتسباته ومُقدَّراته".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، أعلن اعتراض وتدمير 3 مسيّرات، صباح الأحد، بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية.

وأكد المالكي، في بيان، أن "وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كل الإجراءات العملياتية اللازمة؛ للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في أبريل، استدعاء سفيرة العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل، على خلفية "استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت المملكة ودول الخليج الشقيقة عبر مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية".

وأعرب مجلس الوزراء السعودي، من ناحية أخرى، "عن دعمه مخرجات الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض، وما اشتمل على التأكيد من أن الأمن الخليجي كل لا يتجزأ، والتشديد على أهمية مضاعفة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات والتطورات الراهنة في المنطقة"، بسحب وزير الإعلام السعودي.