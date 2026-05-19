الإمارات: الطائرات المسيرة التي استهدفت محطة براكة النووية انطلقت من الأراضي العراقية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن الطائرات المسيرة التي استهدفت محطة براكة النووية انطلقت كلها من الأراضي العراقية، في إشارة على الأرجح إلى أن الميليشات الشيعية المدعومة من إيران هي التي شنت الهجوم.

وشنت هذه الميليشيات هجمات متكررة بطائرات مسيرة استهدفت دول الخليج العربية بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة حربهما ضد إيران في 28 فبراير، وقد وفرت الميليشيات في الماضي لإيران وسيلة لتجنب تلقي اللوم على مثل هذه الهجمات.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو تسرب إشعاعي في براكة بعد الهجوم، الذي قال مسئولون إماراتيون، إنه أصاب مولدا كهربائيا في محيط المنشأة.

واتهمت الإمارات، إيران مؤخرا بشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ حتى بعد وقف إطلاق النار.

وتصاعدت التوترات بشأن مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي للطاقة والذي تسيطر عليه إيران، والذي يخضع لحصار بحري أمريكي.

ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الهجوم، على الرغم من الاشتباه في إيران ووكلائها.

وأصدر المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، بيانا، دون التطرق إلى تقرير وزارة الدفاع الإماراتية، قال فيه إن بغداد "تعرب عن إدانتها الشديدة للهجمات الأخيرة بطائرات مسيرة التي استهدفت الإمارات".

وأضاف العوادي: "نؤكد أهمية التعاون الإقليمي والدولي الفعال لمنع أي تصعيد أو الإضرار باستقرار المنطقة، أو أي استهداف لأمن وسيادة الدول الشقيقة والصديقة".