أطباء بلا حدود: العدوان الإسرائيلي يطال المدنيين والمرافق الطبية في أنحاء غزة

دعت منظمة أطباء بلا حدود، سلطات الاحتلال الإسرائيلي والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، بالالتزام بالاتفاق وضمان حماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين في المجال الإنساني والمواقع التي تقدم الإغاثة الأساسية والمساعدات الغذائية.

وأشارت المنظمة في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية التي تطال المدنيين والبنية التحتية الإنسانية في جميع أنحاء غزة، على الرغم مما يسمى بوقف إطلاق النار، وفق وكالة سند.

وأقرَّت بوصول 11 شخصًا جريحًا إلى قسم الطوارئ في مستشفى الأقصى في 17 مايو، بعد أن استهدفت غارة جوية إسرائيلية مطبخًا مجتمعيًا في دير البلح بوسط غزة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين على الأقل.

وأوضحت المنظمة أن ثلاثة مرضى أحيلوا لاحقًا إلى مستشفى أطباء بلا حدود الميداني في دير البلح، حيث كانت حالتهم مستقرة وظلوا قيد المراقبة.

وفي 11 مايو، استجابت فرق أطباء بلا حدود في شمال غزة لإصابة ما لا يقل عن 12 مواطنًا، بينهم طفل وامرأة حامل، بعد قصف بدبابة إسرائيلية لهم.

وتستمر قوات الاحتلال لليوم الـ 222 على التوالي، بارتكاب خروقات وانتهاكات لاتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة؛ والتي وُقّعت بوساطة عربية وأمريكية في الـ 10 من أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وأفادت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، بارتقاء 880 شهيداً، إضافة إلى 2,605 إصابة؛ منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 11 أكتوبر 2025.

بينما ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,772 شهيداً، وبلغ إجمالي الإصابات 172,707.