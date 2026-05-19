شركتا طيران بريطانية وإسبانية تمددان تعليق الرحلات إلى إسرائيل

مددت الخطوط الجوية البريطانية، وشركة "إيبيريا" الإسبانية للطيران، تعليق رحلاتهما إلى تل أبيب، مع تصاعد احتمالات تجدد الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، الثلاثاء: "أجّلت الخطوط الجوية البريطانية عودتها إلى إسرائيل لمدة شهر، إلى الأول من أغسطس".

وأضافت: "كما ستؤجل شركة الطيران الإسبانية إيبيريا عودتها، ولن تعود إلا في 27 يوليو"، دون تحديد الموعد الذي كان مقررا لاستئناف الرحلات.

والاثنين، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إنه "من غير المتوقع أن تستأنف الخطوط الجوية الأمريكية رحلاتها إلى تل أبيب قبل 5 يناير 2027".

وأشارت إلى أن القرار جاء "في ظل التوترات الأمنية المستمرة في الشرق الأوسط، والغموض الذي يكتنف إمكانية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مستدام مع إيران".

وبحسب الصحيفة، فإن المواعيد المتوقعة لعودة شركات دولية كما يلي: "ويز إير" المجرية في27 مايو، والخطوط الجوية الفرنسية في 28 مايو، ولوت البولندية في 31 مايو، ولوفتهانزا الألمانية ابتداءً من يونيو، وكي إل إم الهولندية في 28 يونيو.

بالإضافة إلى الخطوط الجوية الهندية والإيطالية 1 يوليو، وساس السويسرية في 2 يوليو، وترانسافيا الهولندية في 5 يوليو.