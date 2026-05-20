اتهام طبيب أطفال بالاعتداء الجنسي على أكثر من 70 ضحية في ألمانيا

يواجه طبيب أطفال ـ 130 تهمة تتعلق بارتكاب جرائم جنسية، اتهامات بإيذاء أكثر من 70 ضحية مزعومة، حسبما قال مدعون عامون في ألمانيا.

ووفقا للائحة الاتهام، تتراوح أعمار الضحايا بين سنتين و20 عاما وتشمل ذكورا وإناثا، حسبما أعلن مكتب المدعي العام في بوتسدام اليوم الثلاثاء.

ويواجه الطبيب، الذي كان يعمل في عيادات هافيلاند القريبة من برلين، اتهامات بالاعتداء الجنسي الجسيم على الأطفال والاغتصاب. وهو متهم بارتكاب معظم هذه الجرائم أثناء فترة مناوبته.

من المتوقع أن تقرر السلطات قريبا موعدا للمحاكمة. ورفضت المحكمة تقديم تفاصيل إضافية بشأن هذه الاتهامات.

وبموجب قانون العقوبات الألماني، لا ينبغي للحبس الاحتياطي في العادة أن يتجاوز ستة أشهر، وهو ما سيكون عليه الحال بالنسبة لطبيب الأطفال في شهر مايو/أيار الجاري.

ويقال إن الجرائم المزعومة قد وقعت على مدى فترة زمنية بلغت 12 عاما.