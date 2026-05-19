وكالة تسنيم الإيرانية: الهجوم بالطائرات المسيّرة على الإمارات نفذته إسرائيل

قال مصدر عسكري مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية، إن الهجوم بالطائرات المسيّرة على الإمارات نفذته إسرائيل.

وأضاف المصدر أن إسرائيل تحاول استفزاز الإمارات للعب دور أكثر سلبية في المنطقة ضد إيران ودول أخرى في العالم الإسلامي.

وأشار إلى أن إيران أعلنت عن الإجراءات المتخذة ضد الإمارات، إلا بعض هذه الهجمات نفذتها إسرائيل.

وأوضح المصدر العسكري أن إيران لا تكنّ أي عداوة لأي دولة في المنطقة؛ بل تعتقد أن على دول المنطقة ضمان أمن هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم، وتسخير مواردها الوفيرة لرفاهية شعوبها.

قبل يومين، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها أن أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية اعترضت ثلاث طائرات مسيّرة دخلت أراضي الإمارات من الحدود الغربية.

كما ذكرت وزارة الدفاع الإماراتية أنه تم اعتراض طائرتين مسيّرتين بنجاح وتدميرهما، بينما أصابت الطائرة الثالثة مولدًا كهربائيًا خارج المنطقة الداخلية لمحطة براكة النووية في منطقة الظفرة.

وبحسب وكالة تسنيم، فإنه للمرة الأولى منذ أسابيع، لم تذكر وزارة الدفاع الإماراتية أن هذه الطائرات المسيّرة دخلت البلاد من إيران.