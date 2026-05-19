المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: تراجع خطير في عدد شاحنات المساعدات الداخلة إلى القطاع

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم الثلاثاء، من التراجع الحاد والخطير في عدد شاحنات المساعدات التي يُسمح بإدخالها إلى القطاع، بسبب إجراءات التضييق التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا إن الأرقام الموثقة تكشف بوضوح حجم هذا التراجع واستمرار سياسة التضييق والحصار.

وقال مدير المكتب إسماعيل الثوابتة في تصريح صحفي: «منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، سمح الاحتلال بإدخال 48 ألفًا و636 شاحنة فقط، من أصل 131 ألفًا و400 شاحنة كان من المفترض دخولها، بنسبة التزام لا تتجاوز 37%، ما يعني أن أكثر من 63% من الاحتياجات الإنسانية الأساسية لم يُسمح بإدخالها».

وذكر أن الفترة من بداية مايو 2026 وحتى 18 مايو، شهدت دخول 2719 شاحنة فقط من أصل 10 آلاف و800 شاحنة كان يُفترض دخولها، بنسبة التزام تراجعت إلى 25% فقط، وهو مؤشر بالغ الخطورة يعكس تصاعد سياسة التقطير المتعمد للمساعدات.

واعتبر الثوابتة، أن هذا التراجع يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الاحتلال يمارس سياسة منهجية تستخدم الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية كأدوات ضغط وابتزاز سياسي، بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني ويلحق أضرارًا كارثية بالمدنيين.

وشدد على أن المطلوب اليوم من المجتمع الدولي، والوسطاء، والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، تحمّل مسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والتحرك الفوري لإلزام الاحتلال بتنفيذ كل بنود الاتفاق دون انتقائية أو مماطلة، بما يشمل فتح المعابر بشكل كامل ومنتظم، ووقف حرب الإبادة والعدوان والقتل المستمر، ووقف التجويع والحصار المفروض على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضمان التدفق الحر والآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية.