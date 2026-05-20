أمريكا: أوامر بإجلاء أكثر من 17 ألف شخص بسبب حريق غابات في جنوب كاليفورنيا

صدرت أوامر لأكثر من 17 ألف شخص بالإجلاء في جنوب كاليفورنيا اليوم الثلاثاء حيث يهدد حريق غابات المنازل في الضواحي.

وقد تم الإبلاغ عن حريق ساندي الذي تؤججه الرياح يوم أمس الإثنين في التلال الواقعة فوق سيمي فالي، على بعد حوالي 30 ميلا (48 كيلومترا) شمال غرب لوس أنجليس.

وبحلول صباح اليوم الثلاثاء، كان الحريق قد التهم أكثر من ميلين مربعين (خمسة كيلومترات مربعة) من الأعشاب الجافة ودمر منزلا واحدا على الأقل، وفقا لإدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا.

وقال المتحدث باسم الإدارة، أندرو دود، إن النيران اندفعت في البداية بسبب هبات رياح تجاوزت سرعتها 30 ميلا في الساعة (48 كيلومترا في الساعة)، لكن رجال الإطفاء تلقوا المساعدة من رياح أكثر هدوءا خلال الليل.

وقال دود: "لقد أحرزنا الكثير من التقدم ضد هذا الحريق مع تحسن تلك الظروف الجوية". وأضاف أن الطواقم تأمل في إحراز مزيد من التقدم قبل أن تشتد الرياح مرة أخرى.

وكانت نسبة الاحتواء صفرا. ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.

وكانت أوامر وتحذيرات الإخلاء لا تزال قائمة في العديد من الأحياء في سيمي فالي، وهي مدينة يقطنها أكثر من 125 ألف شخص.