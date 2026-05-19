سوريا: ارتفاع عدد المصابين إثر انفجار سيارة في دمشق إلى 18 شخصا

أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع عدد المصابين في الانفجار الذي وقع في دمشق اليوم إلى 18 مصابا.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، في بيان: "ارتفع عدد الإصابات الواصلة إلى المشافي جراء انفجار السيارة في منطقة باب شرقي في دمشق إلى 18 إصابة".

كانت وزارة الدفاع السورية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، مقتل جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة؛ إثر انفجار سيارة مفخخة بمنطقة باب شرقي في العاصمة دمشق.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، في بيان أوردته قناة الإخبارية السورية: "اكتشفت إحدى مجموعات الجيش العربي السوري عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع بمنطقة باب شرقي بدمشق".

وأشارت إلى "التعامل مع العبوة بشكل فوري ومحاولة تفكيكها قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بنفس المنطقة؛ ما أدى لاستشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد بإصابة عدد من الأشخاص بجروح، بينها حالة خطيرة؛ إثر انفجار وقع في سيارة في منطقة باب شرقي، غرب إدارة التسليح في العاصمة دمشق.

وقال المرصد، إن قوات الأمن فرضت عقب الانفجار، طوقا أمنيا مكثفًا في محيط الموقع، وشنت حملة توقيفات طالت عددًا من الذين حاولوا تصوير مكان الحادثة.

وأوضح أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة لنقل المصابين إلى المستشفيات، وسط استمرار التحقيقات الأمنية للكشف عن ملابسات الحادث.

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الرسمية، أفادت بسماع دوي انفجار في دمشق يجري التحقق من طبيعته.