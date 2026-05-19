حماس: إصدار سموتريتش أوامر بإخلاء شرقي القدس جريمة تطهير عرقي إسرائيلية

قالت حركة حماس إن إصدار وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش أوامر بإخلاء تجمع الخان الأحمر، شرقي القدس المحتلة، وتهجير سكانه يُعدّ جريمة جديدة ترتكبها الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة والقدس المحتلتين.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجرائم تأتي سياق مخططات الحكومة الإسرائيلية لتقسيم الضفة جغرافيًّا، وعزل مدينة القدس، وإحكام السيطرة عليها.

وأوضحت أن تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم لصالح بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، والإمعان في العدوان الممنهج على الوجود الفلسطيني في الضفة المحتلة والقدس؛ يمثّل جريمة تطهير عرقي ممنهجة، يواصل الاحتلال تنفيذها على مرأى ومسمع من العالم، دون أي تحرك جاد لوقفها أو محاسبة مرتكبيها.

ودعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى الخروج من دائرة الصمت تجاه جرائم الاحتلال، والعمل على محاسبة قادته، ووضع حدّ لاستخفافه بالقانون الدولي والقرارات الأممية، لا سيما تلك التي تُجرّم الاستيطان وتعدّه غير شرعي.

ولفتت إلى أن تهديدات سموتريتش وتصعيده ضد السلطة الفلسطينية، تستدعي من كل القوى الوطنية، ومن السلطة الفلسطينية، التوحّد لمواجهة هذه المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية، والشروع في برنامج مقاومة حقيقي يتصدى لغطرسة الاحتلال وعنصريته، ولإجراءاته الإجرامية المتواصلة في الضفة والقدس وقطاع غزة.