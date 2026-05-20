البرلمان الفرنسي يوافق على مرشح ماكرون لتولي منصب محافظ البنك المركزي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافق البرلمان الفرنسي على مرشح الرئيس إيمانويل ماكرون لتولي منصب محافظ بنك فرنسا (البنك المركزي) في خطوة جنبت الرئيس انتكاسة سياسية وبددت غياب اليقين لدى البنك المركزي الأوروبي بينما يدرس رفع سعر الفائدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وعارض 58 نائبا من أصل 110 في تصويت مشترك للجنتين الماليتين في البرلمان تعيين إيمانويل مولان، بما يقل عن الـ 60 % المطلوبة لرفض ترشيحه.

وحذر اليمين المتطرف واليسار المتطرف والاشتراكيون من أنهم سيسعون لإحباط الترشيح قبل التصويت، في احتجاج على ترشيح الرجل الذي يشغل منصب الأمين العام للرئاسة الفرنسية منذ أمد طويل لتولي منصب قوي سيمتد لسنوات بعد مغادرة الرئيس نفسه للمنصب في 2027.

وتشير النتائج إلى أن تيار الوسط والمحافظين الأكثر ميلا لماكرون بدا أنهم يتجنبون ما كان سيصبح توبيخا قاسيا للرئيس.

ورغم ذلك سلطت معارضة ترشيح مولان الضوء على النقاشات بشأن استقلال البنك المركزي وعملية اختيار المسؤولين الذين يضعون السياسة النقدية لمنطقة اليورو المؤلفة من 21 دولة.