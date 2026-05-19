العراق يواجه عاصفة رملية وترابية عارمة

عانى 837 شخصا في العراق من صعوبات في التنفس على مدار يومين؛ إثر عاصفة رملية وترابية شديدة، وفقا للأرقام الرسمية.

وقالت وزارة الصحة العراقية، إن عدة محافظات في أنحاء البلاد قد تأثرت.

ولا تزال السلطات الصحية في بغداد ومناطق أخرى في حالة تأهب قصوى؛ لضمان تقديم الرعاية الطبية والعلاج للسكان.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي، عدة أماكن بما في ذلك العاصمة، وهي مغطاة بضباب برتقالي.

ولا تعد العواصف الرملية أمرا غير مألوف في العراق، وهي ناتجة عن رياح شمالية غربية قوية تهب عبر السهول الفيضية لنهري دجلة والفرات في المنطقة الصحراوية، لا سيما في أشهر السنة الأكثر حرارة.

وفي الوقت نفسه، تعاني البلاد، بشكل متزايد من الجفاف. ولا يعود ذلك إلى تغير المناخ فحسب، بل وأيضا إلى سياسات المياه الخاطئة.

وتؤدي جزيئات الغبار إلى تدهور جودة الهواء بشكل كبير.