أحمد دياب: طائرة خاصة لنقل درع الدوري إلى ملعب البطل في جولة الحسم

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن خطة نقل درع بطولة الدوري المصري خلال الجولة الأخيرة من المسابقة، في ظل اشتعال المنافسة على اللقب بين الزمالك وبيراميدز والأهلي.

وقال دياب، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون سبورت”: “من الجيد جدًا أن نصل إلى الجولة الأخيرة في الدوري المصري وهناك 3 احتمالات للفائز باللقب”.

وأوضح رئيس رابطة الأندية أن هناك تنسيقًا كاملًا بشأن عملية تسليم الدرع للبطل، مؤكدًا: “سيتواجد درع الدوري في طائرة بمنطقة تتوسط أماكن الملاعب الثلاثة، على أن تتوجه مباشرة بعد نهاية المباريات إلى الملعب الذي سيتم حسم الدوري به”.

وأضاف دياب أن الرابطة تستعد للإعلان عن عدة مفاجآت عقب نهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي مع الشركة الراعية الجديدة للمسابقة.

واختتم تصريحاته قائلًا: “سنعلن عن مكافآت الموسم المقبل، والتي ستكون الأعلى في تاريخ الكرة المصرية”، في خطوة تهدف إلى زيادة المنافسة وتطوير البطولة خلال الفترة القادمة.