زيلينسكي يوافق على خطط هجوم جديدة ضد روسيا خلال شهر يونيو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه وافق على خطط لشن هجمات خلال شهر يونيو في إطار الحملة الدفاعية لأوكرانيا ضد العملية الروسية الشاملة.

وذكر زيلينسكي، في خطاب مصور اليوم الثلاثاء، أن شهر مايو شهد تحولا في ميزان القوى لصالح أوكرانيا، مضيفا أنه تلقى إحاطات من قادته العسكريين.

وأوضح زيلينسكي، أن أوكرانيا باتت تحافظ على مواقعها بشكل أكثر فاعلية، وفي الوقت نفسه تنفذ المزيد من العمليات الهجومية.

ووصف الضربات الأوكرانية بالطائرات المسيرة في عمق الأراضي الروسية بأنها ذات أهمية خاصة، مشيرا إلى أنها أثبتت فعاليتها الشهر الجاري وينبغي الآن تطويرها بشكل أكبر "بطرق مبتكرة".

وتدافع أوكرانيا عن نفسها في مواجهة العملية الروسية منذ ما يربو على أربع سنوات، كما تنفذ ضربات بانتظام على أهداف داخل روسيا.

وركزت هذه الضربات بشكل متزايد على البنية التحتية النفطية، بما في ذلك المصافي ومحطات الضخ وموانئ التصدير، بهدف تعطيل إمدادات الوقود للجيش الروسي وتقليص الموارد المالية التي تعتمد عليها موسكو في الحرب.

وأشار الرئيس الأوكراني، أيضا إلى مبادرات دبلوماسية مخطط لها، موضحا أن الحوار مع الحكومة المجرية الجديدة يعد أمرا أساسيا، وجدد اهتمام كييف بالحفاظ على علاقات حسن الجوار.

وأعلن زيلينسكي، في بيان منصل، التحضيرات لمؤتمر لإعادة الإعمار من المقرر عقده في يونيو بمدينة جدانسك في بولندا.