برشلونة يكشف تطورات حالة فيرمين لوبيز بعد الإصابة

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا جديدًا بشأن حالة لاعبه فيرمين لوبيز، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة ريال بيتيس في منافسات الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد حقق الفوز على ريال بيتيس بنتيجة 3-1، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الليجا، قبل أن يتعرض فيرمين لوبيز لإصابة قوية خلال اللقاء.

وأوضح النادي الكتالوني، في بيان رسمي صدر أمس الإثنين، أن اللاعب يعاني من كسر في مشط القدم اليمنى، وهو ما سيؤدي إلى غيابه عن بطولة كأس العالم المقبلة.

وأكد برشلونة، في بيان جديد، أن فيرمين لوبيز خضع لعملية جراحية ناجحة لعلاج كسر في مشط القدم الخامس من قدمه اليمنى، حيث أُجريت العملية في مستشفى برشلونة تحت إشراف الدكتور أنطوني دالماو كول، وبتوجيه من الجهاز الطبي للنادي.

وأضاف النادي الإسباني في بيانه أن مدة غياب اللاعب وفترة التعافي سيتم تحديدها وفقًا لتطور حالته خلال الفترة المقبلة.

ويُعد فيرمين لوبيز من العناصر المهمة في صفوف برشلونة هذا الموسم، بعدما قدم مستويات مميزة مع الفريق في مختلف المسابقات.