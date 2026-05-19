قالت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، إن سياسة البلاد الواضحة ترتكز على الابتعاد عن الصراعات والتركيز على استقرار الأمن الداخلي.

وشددت على أن الحدود العراقية مؤمنة بالكامل ولا تواجه أي مشاكل حقيقية، وهنالك عمليات تفتيش مستمرة في الصحراء والبادية.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني، سعد معن، لوكالة الأنباء العراقية: "سياسة العراق واضحة في النأي بنفسه عن دائرة الصراعات والتركيز على ترسيخ الأمن الداخلي المستقر"، مبينًا أن "الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى مقر قيادة العمليات المشتركة ركزت على عدد من النقاط المهمة، وفي مقدمتها التركيز على الأمن الداخلي، وتعزيز العلاقة مع المواطن، وتنشيط الجهد الاستخباري، بالإضافة إلى اعتماد أساليب أمنية حديثة تتماشى مع روح العصر".

وأضاف: "هذه التعليمات كانت واضحة ومباشرة بمتابعة الأمور كافة، مع تشديدها على إبعاد العراق عن دائرة الصراع والحفاظ على استقراره الداخلي".

ولفت إلى أن "عمليات التفتيش في الصحراء والبادية وفي كل هذه المناطق مستمرة دون توقف، كجزء أصيل من واجبات القيادات الأمنية وقيادات الشرطة والجهات ذات العلاقة ومنها قوات حرس الحدود".

وأوضح أن "العملية العسكرية الأخيرة انطلقت بتوقيت واحد وفي أماكن مختلفة بناءً على زيارات التفتيش الميداني، وشهدت تسيير الدوريات والعمليات والمتابعة والمراقبة الجوية، بتنسيق رفيع المستوى مع جميع القيادات في الوكالة الاستخبارية والداخلية والدفاع والأمن الوطني والمخابرات والحشد الشعبي، فضلاً عن المساهمة المهمة لطيران الجيش في هذا الجانب من خلال طائرات الاستطلاع".

وأشار رئيس الخلية إلى أن "الغاية من هذه العمليات، سواء الحالية أو السابقة أو القادمة، هي قطع الطريق على المجاميع الإرهابية أو عصابات التهريب ومنعها من استغلال المناطق النائية".

وأكد أن "الحدود العراقية مؤمنة برًا بشكل محكم، سواء بالإجراءات المباشرة لقيادة حرس الحدود أو عبر التأمين في العمق الذي ينفذه الجيش والتشكيلات الأمنية الأخرى وقيادات الشرطة"، منوهًا بخلو هذا الملف من أي مشاكل حقيقية.

وسبق أن نفت السلطات العراقية، الثلاثاء، وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية ثانية غرب البلاد، فيما أكدت الإقرار بتمركز قوة إسرائيلية بين محافظتَي النجف وكربلاء لمدة 48 ساعة في مطلع مارس الماضي.

ومنذ أن كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأسبوع الماضي، عن إنشاء إسرائيل موقعاً عسكرياً سرياً في الصحراء العراقية بين محافظتي كربلاء والنجف في مارس الماضي؛ لدعم حربها التي شنتها ضد إيران في 28 فبراير 2026، أثيرت أسئلة كثيرة بشأن قدرة السلطات على فرض السيادة ومنع الاختراقات الأجنبية، وفق معلقين سياسيين من توجهات مختلفة.

وعادت صحيفة «نيويورك تايمز» لتتحدث عن أن إسرائيل أمضت أكثر من عام في تجهيز مواقع سرية بمحافظة الأنبار غرب العراق؛ لاستخدامها في عمليات الدعم الجوي والتزود بالوقود والعلاج الطبي خلال المواجهة مع إيران.

وقال مدير الإعلام بوزارة الداخلية العراقية، مقداد ميري، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن «الوزارة تنفي وجود أي معسكر لأي دولة أخرى في العراق، وكل ما حدث هو عملية إنزال تمت خلال 48 ساعة في أثناء الحرب على إيران» مطلع مارس الماضي.