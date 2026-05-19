بريطانيا تدرس إطلاق تأشيرة إقامة جديدة لاستقطاب الأثرياء ورواد الأعمال الأجانب

تدرس بريطانيا، إطلاق تأشيرة إقامة جديدة لمدة ثلاث سنوات للأثرياء الأجانب الذين يستثمرون 5 ملايين جنيه إسترليني (6.7 مليون دولار) على الأقل في البلاد، في إطار مساعيها لتحسين تنافسيتها العالمية.

ووفقا للمقترحات التي أرسلتها الهيئات الحكومية البريطانية إلى شركات الاستشارات المالية لاستطلاع رأيها بشأن فكرة البرنامج الجديد، سوف يتعين على رواد الأعمال وغيرهم من الأثرياء الأجانب الاستثمار فيما يسمى بالقطاعات ذات الأولوية، مثل الشركات البريطانية سريعة النمو؛ للحصول على الإقامة.

وتشير الوثائق التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء إلى السلطات البريطانية هي التي ستوجه الدعوة للمستثمرين المستهدفين والذين سيخضعون لتدقيق أمني مشدد قبل منحهم الإقامة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ثم الإقامة الدائمة بعد ذلك.

يذكر أن سمعة بريطانيا كوجهة للمستثمرين الأثرياء القادرين على التنقل عبر العالم، تضررت خلال السنوات الأخيرة بعد زيادة الضرائب على الأثرياء القادمين من الخارج، والمعروفين باسم "غير المقيمين".

دخلت هذه الضرائب الجديدة حيز التنفيذ خلال العام الماضي في عهد رئيس الوزراء كير ستارمر، موسعةً نطاق الإصلاحات التي تم طرحها لأول مرة أوائل عام 2024 في عهد حزب المحافظين الحاكم آنذاك.

في أعقاب ذلك، غادر مليارديرات مثل جون فريدريكسن وناصف ساويرس وجيوم بوساز بريطانيا أو قلصوا أنشطتهم فيها.

وفي عام ٢٠٢٢، ألغت بريطانيا برنامج تأشيرة المستثمر الرئيسي الذي كان يتيح للأجانب الحصول على الإقامة مقابل استثمار أكثر من مليوني جنيه إسترليني، في إطار سعيها للحد من تدفق الأثرياء الروس إليها.

وأدى هذا القرار إلى فرض قيود على إقامة الأثرياء الأجانب في بريطانيا، في الوقت الذي كانت المراكز الاستثمارية العالمية مثل دبي وميلانو وأبوظبي تعزز جهودها لاستقطاب هؤلاء الأثرياء.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية في رسالة بريد إلكتروني: "نبذل قصارى جهدنا لجذب الاستثمارات إلى بريطانيا.. ويقوم فريق العمل المكلف باستقطاب المواهب الاستثمارية العالمية، بمراجعة شاملة لجميع الخيارات لتحديد ألمع العقول في العالم واستقطابها".