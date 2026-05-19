الأردن يحظر دخول القادمين من الكونغو وأوغندا بسبب فيروس إيبولا

قررت وزارة الداخلية الأردنية، بناءً على توصية من وزارة الصحة منع دخول جميع القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا إلى المملكة الأردنية الهاشمية، باستثناء المواطنين الأردنيين.

جاء ذلك كإجراء احترازي مؤقت لمدة 30 يوماً اعتباراً من 20 مايو 2026، في ظل التطورات الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس إيبولا في البلدين.

وصدر القرار استناداً إلى توصيات الاجتماع الذي عقد بتاريخ 18 مايو2026، بمشاركة وزارة الصحة ممثلة بإدارة الأوبئة، والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وبحضور ممثل عن منظمة الصحة العالمية في الأردن، لبحث المستجدات الوبائية والإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الصحة العامة، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

وأكدت الجهات المعنية أن القرار يأتي في إطار تطبيق أحكام قانون الصحة العامة الأردني رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع دخول وانتشار الأوبئة والأمراض السارية، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي سيخضع للتقييم المستمر وفق المستجدات الصحية العالمية.