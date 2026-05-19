تشيلسي يهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد مانشستر سيتي بسبب ماريسكا

يستعد نادي تشيلسي لرفع دعوى قانونية ضد مانشستر سيتي بعد أن أصبح الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي غادر ستامفورد بريدج في ظروف مثيرة للجدل في بداية العام، المرشح الأول لتولي تدريب الفريق خلفًا لبيب جوارديولا المتوقع رحيله بعد عقد كامل من قيادته للسيتي.

على الرغم من عدم إعلان أي من الطرفين عن تفاصيل انفصال ماريسكا عن تشيلسي، تشير التقارير إلى أنه أجرى محادثات مع مانشستر سيتي، ما قد يدفع تشيلسي للمطالبة بتعويض مالي وربما الكشف عن تفاصيل رحيله عن النادي.

وذكرت صحيفة «ذا تيليجراف» أن أي تحرك قانوني ضد مانشستر سيتي سيتطلب تقديم شكوى رسمية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي سيكون ملزمًا بالتحقيق وفقًا لقواعده الخاصة.

ومن المتوقع أن تتضح تفاصيل القضية بعد إعلان تعيين ماريسكا رسميًا في مانشستر سيتي، وقد يستغرق ذلك بعض الوقت نظرًا لأهمية عملية رحيل جوارديولا. وحتى الآن، لم يصدر أي تصريح من ماريسكا البالغ 46 عامًا، ولم تؤكد إدارة تشيلسي ما إذا كانت قد دفعت أي تعويضات كبيرة للمدرب بعد رحيله.