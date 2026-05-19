الثلاثاء 19 مايو 2026 6:36 م القاهرة
حبس شاليمار الشربتلي شهرا وكفالة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هالة صدقي

أحمد محفوظ
نشر في: الثلاثاء 19 مايو 2026 - 6:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 مايو 2026 - 6:23 م

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بحبس الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي شهرًا، وتغريمها 20 ألف جنيه، وكفالة 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، في اتهامها بسب وقذف الفنانة هالة صدقي.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد أحالت شاليمار الشربتلي إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية بلاغ تقدمت به الفنانة هالة صدقي، اتهمتها فيه بالإساءة إليها وسبها وقذفها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأسندت النيابة للمتهمة تهم السب والقذف وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تداول عبارات اعتُبرت مسيئة للمجني عليها.

