السجن المؤبد لمتهم بخطف فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة والتعدي عليها بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة، بالسجن المؤبد للمتهم "محمد ا أ ال"، في القضية رقم 1052 لسنة 2025 جنايات قسم دمنهور، والمقيدة برقم 1467 لسنة 2025 كلي وسط دمنهور؛ لإدانته بخطف فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة والتعدي عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبدالله محمد أحمد عبدالواحد، وعضوية كل من: المستشارين أحمد محمد محمود خضر، وأحمد محمد محمد خليل، ومصطفى محمد مصطفى محمد رفاعي.

واستمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم، للمجني عليها التي أكدت قيام المتهم بالتعدي عليها داخل مسكنه، كما استمعت المحكمة لوالدة المجني عليها، ودفاع المتهم في القضية.

وكان المستشار عمرو عوض، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية مع استمرار حبسه احتياطيا، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل صادمة في الواقعة التي جرت أواخر العام الماضي.

ووفقا لأمر الإحالة، فإن المتهم أقدم في 24 نوفمبر 2025 بدائرة قسم شرطة دمنهور، على خطف المجني عليها "هـ م م ش"، بالتحايل، حيث استغل كونها مريضة بمرض نفسي وشريدة الذهن، واقتادها إلى مسكنه موهما إياها بتضميد جراحها، ليبعدها تماما عن أعين ذويها ومن لهم حق رعايتها.

واقترنت جريمة الخطف بجناية أخرى، حيث احتجز المتهم المجني عليها داخل منزله وجردها من ملابسها عنوة، وتعدي عليها جنسيا بغير رضاها كرها عنها، ما أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بأوراق القضية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم ارتكاب الجنايات المعاقب عليها بالمواد 267، 268، 290 من قانون العقوبات المصري، بالإضافة إلى المواد 2، 45، 58 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي المواد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد في حالات خطف واغتصاب الإناث من ذوي الاحتياجات الخاصة كرها.



