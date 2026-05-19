الخارجية القطرية: من حقنا المرور الآمن في مضيق هرمز

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ، اليوم الثلاثاء ، أنه وفقاً لقواعد القانون الدولي فإن من حق دولة قطر المرور الآمن في مضيق هرمز.

ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية عن الأنصاري قوله ، في تصريحات صحفية اليوم ، إن عبور ناقلتي غاز مسال قطرتين أخيرا مضيق هرمز لا يعني عودة الملاحة لطبيعتها ، داعيا إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وجدد التأكيد على أن إغلاق مضيق هرمز يخالف تماماً القانون الدولي، مؤكداً في الوقت ذاته دعم دولة قطر التام لجهود باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وشدد على أنه لا يجوز لأي دولة بما فيها إيران عرقلة أو إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، مشيراً إلى أن هناك اتصالات دولية وإقليمية ركزت على ضمان عودة الاستقرار وفتح مضيق هرمز للملاحة.

وأضاف الأنصاري أنه لا يمكن التكهن بنتائج مفاوضات إسلام آباد حتى الآن لكن العمل جار للتوصل لحل .