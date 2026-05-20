تشيلسي يعقد موقف توتنهام في الدوري الإنجليزي بفوز ثمين في ديربي لندن

حسم نادي تشيلسي ديربي لندن لصالحه بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح البلوز التسجيل مبكرًا في الدقيقة 18 عن طريق الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، الذي استغل عرضية بيدرو نيتو ليطلق قذيفة صاروخية سكنت الشباك.

وفي الشوط الثاني، عزز أندري سانتوس تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد عمل جماعي بدأ بكرة عرضية من نيتو وتهيأة من إنزو.

ورغم تقليص توتنهام للفارق في الدقيقة 74 عبر البرازيلي ريتشارليسون، إلا أن تشيلسي حافظ على تقدمه حتى النهاية.

بهذا الفوز، رفع نادي تشيلسي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب النسخة الحالية من بطولة الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد نادي توتنهام عند 38 نقطة في المركز السابع عشر، ليتأزم موقفه بذلك أكثر فأكثر نحو الهبوط، إذ يحتاج السبيرز للفوز في مباراته الأخيرة في الدوري.