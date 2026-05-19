دوي انفجار قوي وإطلاق نار كثيف في العاصمة دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، مساء الثلاثاء، بدوي انفجار مجهول السبب قرب حي «باب شرقي» في العاصمة دمشق.

وأشار تلفزيون سوريا، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إلى سماع دوي انفجار قوي تلاه إطلاق نار في حي باب شرقي.

فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر عسكري قوله إن عبوة ناسفة زُرعت داخل سيارة استهدفت مركز إدارة التسليح.

ولفتت مصادر محلية إلى استنفار أمني كبير وقطع الطرقات في منطقة باب شرقي والدويلعة والطريق المؤدي إلى طريق المطار عقب الانفجار العنيف.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفادت المعلومات الأولية بوقوع إصابات جراء الحادث، في حين لم تصدر حتى الآن أي تفاصيل رسمية حول طبيعة الانفجار أو حجم الخسائر الناجمة عنه.