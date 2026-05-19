البرلمان الأوروبي يمنح أنجيلا ميركل وسام الاستحقاق الأوروبي

منح البرلمان الأوروبي، المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، وسام الاستحقاق الأوروبي؛ تقديرا لالتزامها تجاه الاتحاد الأوروبي.

وحذرت ميركل، البالغة من العمر 71 عاما، خلال مراسم التكريم في مدينة ستراسبورج أمام نواب البرلمان الأوروبي، من أن الديمقراطية تتعرض لضغوط.

ودعت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي، إلى الحفاظ على الديمقراطية وكذلك على السلام والازدهار باعتبارها وعودا تم التعهد بها لشعوب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت ميركل، في البرلمان الأوروبي بشكل خاص، التهديد الذي تمثله وسائل التواصل الاجتماعي على الديمقراطية، "حيث لم تعد الحقائق حقائق فجأة"، موضحة أن ذلك يعرّض أسس عصر التنوير الأوروبي للخطر.

وبحسب البرلمان الأوروبي، جاء تكريم ميركل لأسباب من بينها تقدير دورها الحاسم في إقرار المعاهدات الأوروبية المركزية، فضلاً عن قيادتها المستمرة والقائمة على المبادئ.

وتعد ميركل، من بين أول 20 شخصية تحصل على هذه الجائزة التي استُحدثت العام الماضي، إذ نالت الطبقة العليا من الوسام (وهي الأعلى ضمن ثلاث طبقات تكريم)، مناصفة مع شخصيات مثل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس البولندي الأسبق ليخ فاونسا، الذي شارك بدوره في مراسم التسليم في ستراسبورج، بينما غاب زيلينسكي عن الحضور.

واشتهرت ميركل، خلال فترة توليها منصب المستشارة الألمانية بين عامي 2005 و2021 بوصفها مديرة أزمات على مستوى أوروبا، إذ شهدت فترات حكمها لألمانيا على مدار 16 عاما أزمات كبرى مثل الأزمة المالية العالمية (بدءا من عام 2007)، وأزمة اليورو (بدءا من عام 2010)، وأزمة اللاجئين عام 2015، إضافة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا.

ومُنحت أوسمة أخرى في الحفل، ذهب معظمها إلى رؤساء دول وحكومات سابقين بدول الاتحاد الأوروبي، ورؤساء سابقين لمؤسسات دولية مثل البنك المركزي الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وشمل التكريم، أيضا شخصيات من منظمات غير حكومية، وقطاعات الرياضة، والكنيسة، والموسيقى، ومن بينهم فرقة الروك العالمية "يو تو" بقيادة المغني الرئيسي بونو، والذي لم يكن حاضراً في الحفل.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا: "أوروبا لم تُمنح لنا كهدية ببساطة".

وأضافت أن أوروبا بُنيت من خلال "معاهدة بعد معاهدة، وأزمة بعد أزمة"، على يد أشخاص اختاروا التضامن بدل الانقسام والتعاون بدل المصلحة الذاتية.