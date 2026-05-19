انتشال جثتي غواصين إيطاليين من كهف بحري عميق في المالديف

انتشل غواصون، اليوم الثلاثاء، جثتي اثنين من الإيطاليين الأربعة الذين لقوا حتفهم داخل كهف بحري في إحدى جزر المالديف المرجانية الأسبوع الماضي، بحسب ما أفاد به متحدث باسم حكومة البلاد، واصفا الظروف هناك بأنها "شديدة الصعوبة"؛ بسبب ضعف الرؤية وقوة التيارات المائية.

وجرى تحديد موقع الجثتين أمس الاثنين، بعد استئناف عمليات البحث التي كانت قد توقفت عقب وفاة غواص عسكري محلي في أثناء محاولة خطيرة لانتشال الجثث.

وكانت الجثث على عمق نحو 60 مترا، أي ضعف العمق القانوني المسموح به للغوص الترفيهي في الدولة الجزيرة.

وفقد خمسة غواصين إيطاليين الخميس الماضي، وتم في وقت سابق انتشال جثة مدرب الغوص الإيطالي خارج الكهف، ومن المتوقع انتشال الجثتين المتبقيتين غدا الأربعاء.

وقالت حكومة المالديف ،إن غواصين فنلنديين مشاركين في عملية الانتشال تمكنوا من رصد الجثث في أعمق جزء من الكهف.

وذكر أحمد شام المتحدث باسم الحكومة، أن الجثث الأربع تم العثور عليها "قريبة للغاية من بعضها البعض".

وكان الإيطاليون الخمسة يستكشفون كهفا في جزيرة فافو المرجانية، وقامت فرق أولية بالغوص لتحديد علامات على نظام المداخل الذي اختفوا فيه.

وأشار المتحدث الرئاسي محمد حسين شريف، إلى أن خبراء محليين وغواصين أجانب غاصوا في الكهف من قبل.

ورغم أن الغواصين حصلوا على تصاريح، لم تكن تعلم السلطات من خلال طلبهم الموقع الدقيق للكهف الذي كانوا يستكشفونه.