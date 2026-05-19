الملكة السابقة للدنمارك تعود إلى قصر فريدنسبورج بعد معاناتها من مشاكل في القلب

غادرت الملكة السابقة للدنمارك مارجريت الثانية المستشفى بعد تعافيها من مشاكل في القلب.

وأعلن الديوان الملكي في بيان أصدره اليوم الثلاثاء أنها ستعود الآن إلى قصر فريدنسبورج.

وكانت الملكة الدنماركية السابقة قد أدخلت أحد مستشفيات كوبنهاجن إثر إصابتها بذبحة صدرية بأعراض تتمثل فى ألم في الصدر ناتج عن اضطراب في تدفق الدم إلى القلب. وخضعت لعملية جراحية لتوسيع الأوعية الدموية.

وذكر بيان الديوان الملكي، أن مارجريت بحاجة الآن إلى الراحة، ولذلك اضطرت إلى إلغاء زيارة لأحد المسارح كانت مقررة يوم السبت.

واحتفلت مارجريت بعيد ميلادها السادس والثمانين في منتصف أبريل.

وفي أوائل عام 2024، تنازلت عن العرش بشكل مفاجئ. وبعد 52 عاما كرئيسة للدولة في الدنمارك، سلمت العرش لابنها الملك فريدريك العاشر.