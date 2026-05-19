إيران: تفكيك 4 خلايا إرهابية تحت التوجيه المباشر للعدو الأمريكي الصهيوني

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، تفكيك «4 خلايا إرهابية» وصفتها بأنها «تحت التوجيه المباشر للعدو الأمريكي الصهيوني»، في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة إرنا، اليوم الثلاثاء، عن بيان للوزارة: «القوات الاستخبارية في محافظة سيستان وبلوشستان تمكنت، عبر إجراءات معقدة ومنسقة، من تحديد هوية 4 خلايا إرهابية تابعة للعدو الأمريكي والصهيوني، واعتقال 19 عنصرا من المرتزقة لهذه الشبكات الإرهابية».

وأضافت الوزارة الإيرانية: «هؤلاء كانوا تحت التوجيه المباشر لأجهزة الاستخبارات التابعة للعدو الصهيوني أو الجماعات المنضوية فيها، وذلك قبل تنفيذ أي أعمال إرهابية وتخريبية».

وتابعت: «أسفرت الضربة الأمنية التي استهدفت مخابئ العناصر الإرهابية، عن ضبط كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك: رشاش دوشكا، وقاذفتا آر بي جي 7 مع 7 قذائف خاصة بهما، وبندقية أمريكية من طراز إم 4، و5 بنادق كلاشنيكوف، و6 مسدسات، وكمية كبيرة من الذخائر والطلقات الخاصة بالأسلحة المذكورة، وكاميرتين عسكريتين، وأجهزة تعدين العملات الرقمية وأنواع مختلفة من الأسلحة البيضاء».

وأشار بيان وزارة الأمن الإيرانية أن "معظم المرتزقة كانوا من حملة الجنسيات الأجنبية، الذين انضموا إلى الجماعات الإرهابية التكفيرية المتمركزة في الدول المجاورة وبعد تلقيهم تدريبات عسكرية دخلوا البلاد وكانوا يعتزمون تنفیذ أعمال تخريبية واغتيالات وعمليات إرهابية أخرى في منطقة جنوب شرقي البلاد".