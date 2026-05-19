ترامب: قد نضطر لتوجيه ضربة عسكرية أخرى ضد إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة يجب أن تكون دولة آمنة، مع ضرورة ضمان ألا تحصل إيران على سلاح نووي.

وأضاف في كلمة ألقاها بواشنطن، اليوم الثلاثاء، أن الديمقراطيين يحاولون منعه من التفاوض مع إيران، لافتًا إلى أن إيران تريد أن تنسف الشرق الأوسط وأكد أن هذا لن يحدث.

وأوضح أن الهجوم الذي قرر تعليقه كان سيكون جاريا حاليا في إيران، وتابع: «نتفاوض مع إيران وآمل ألا نضطر للقيام بالمزيد من العمل العسكري ضدها لكن قد نضطر لتوجيه ضربة قوية أخرى لكنني لست متأكدًا من ذلك».

ولفت إلى أن هناك قادة تواصلوا معه خلال اليومين الماضيين وأخبروه أن هناك تقدما كبيرا بخصوص إيران.

وقال الرئيس الأمريكي: «كنت على بعد ساعة من إعطاء الإشارة بشأن الهجوم العسكري الذي كان مقررا على إيران قبل أن أقرر تعليقه».

واستكمل: «سوف أعطي يومين أو ثلاثة ستكون فترة محدودة من الوقت لأنه لا يمكن أن أسمح لهم بامتلاك سلاح نووي».