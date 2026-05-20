عبد الله السعيد: بفضل الجماهير تجاوزنا الكونفدرالية وحققنا الدوري

أعرب عبد الله السعيد، صانع ألعاب نادي الزمالك، عن امتنانه الكبير لجماهير القلعة البيضاء بعد حسم لقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، مشيرًا إلى أن دعم المشجعين كان السبب الرئيسي للفريق لتجاوز الصعوبات.

وقال عبد الله السعيد في تصريحات تلفزيونية: "لم نكن لنتخطى خسارة الكونفدرالية لولا دعم الجماهير".

وأضاف: "تكاتفنا بعد الخسارة وتعهدنا بالتعويض، وتلك الجماهير كانت بحاجة إلى الفرحة".

وكان الزمالك قد تُوج بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، ليعود إلى منصة التتويج بعد موسم 2022/2023، في إنجاز جديد للفريق الأبيض.