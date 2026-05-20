أبدى ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته البالغة بالتتويج بلقب الدوري المصري ، موجهًا رسالة اعتذار وتقدير لجماهير القلعة البيضاء التي ساندت الفريق رغم خسارة بطولة الكونفدرالية.

وقال ناصر ماهر في تصريحات عبر قناة الزمالك: "أهدي هذه البطولة إلى الجمهور العظيم، ونعتذر لهم عن خسارة بطولة الكونفدرالية، ونهديهم لقب الدوري، فهم يستحقون جميع البطولات".

وأضاف "هذا أصعب موسم رأيته في حياتي، ومبروك الدوري، فهو أفضل من الكونفدرالية".

وكان الزمالك قد تُوج بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، ليعود إلى منصة التتويج بعد موسم 2022/2023، في إنجاز جديد للفريق الأبيض.