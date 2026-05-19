مقاتلة تابعة للناتو تسقط مسيرة أوكرانية فوق إستونيا

قالت السلطات الإستونية، اليوم الثلاثاء، إن مقاتلة رومانية من طراز إف 16 من قوة الشرطة الجوية التابعة لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) فوق دول البلطيق، أسقطت مسيرة يُعتقد أنها أوكرانية فوق جنوب إستونيا.

واعتذرت أوكرانيا، عن "الحادث غير المقصود"، وحذرت روسيا من الانتقام إذا جرى إطلاق مسيرات أوكرانية من دول البلطيق.

وقال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور: "نظرًا للمسار الذي كانت تسلكه المسيرة، قررنا أنه من الضروري إسقاطها"، مضيفا أنها على الأرجح "كانت مسيرة موجّهة لضرب أهداف روسية".

وتمثل هذه الواقعة الأحدث في سلسلة من الحوادث التي شهدتها الأشهر الأخيرة، إذ عبرت مسيرات أوكرانية كانت تستهدف الأراضي الروسية أو سقطت داخل حدود دول تابعة لحلف الناتو، فيما يلقي مسئولون غربيون باللائمة على ما يقولون إنه تشويش روسي إلكتروني بالأسلحة.

وجاء ذلك بالتزامن مع تصاعد ملحوظ في الهجمات الأوكرانية التي تستهدف البنية التحتية للطاقة ومصانع الأسلحة داخل روسيا.

وفي يوم الأحد فقط، أعلنت موسكو، أن واحدة من أكبر الهجمات الأوكرانية بالمسيرات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات بينهم ثلاثة قتلوا بالقرب من العاصمة.

وتُظهر هذه الهجمات وفقًا لمراقبين، تطورا ملحوظا في أعداد المسيرات الأوكرانية والتكتيكات المستخدمة لاختراق الدفاعات الجوية الروسية.

وفي معرض رده على الحادثة، جدد الوزير بيفكور، تحذير بلاده لأوكرانيا بضرورة توخي الحذر، قائلاً: "رسالتنا لم تتغير طوال الوقت، ونكررها لأوكرانيا: إذا كنتم تستهدفون مواقع روسية، فيجب أن تكون مسارات طيران مسيراتكم بعيدة قدر الإمكان عن أراضي الناتو".

وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، في بيان اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا تستعد لبدء شن هجمات بمسيرات ضد روسيا انطلاقا من أراضي دول البلطيق، محذرا من رد انتقامي.

وأضاف البيان، أن أفرادا من الجيش الأوكراني قد تم نشرهم بالفعل في لاتفيا، محذرا من أن عضوية البلاد في الناتو لن تحميها من "العقاب العادل".