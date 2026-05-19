متحدث باسم الجيش الإيراني يهدد بفتح جبهات جديدة إذا استأنفت واشنطن هجماتها

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمينيا، اليوم الثلاثاء، أن إيران "لا يمكن هزيمتها"، مهددا بـ"فتح جبهات جديدة" في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل إذا تعرضت بلاده لهجمات جديدة.

وقال أكرمينيا، في منشور نشره الحرس الثوري الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا أقدمت الولايات المتحدة على ارتكاب عمل عدواني آخر ضد إيراننا العزيزة، فسوف نفتح جبهات جديدة ضدهم باستخدام أدوات وأساليب جديدة".

من دون أن يوضح ماهية الأدوات أو الأساليب التي قد تلجأ إليها طهران، بحسب شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف: "الطريق الوحيد أمام العدو هو احترام الشعب الإيراني والاعتراف بحقوق إيران المشروعة".

وهددت إيران في عدة مناسبات خلال الحرب بتوسيع هجماتها على السفن في مضيق هرمز ومحيطه، وكذلك على إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وسبق أن نفذت جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن هجمات على سفن في البحر الأحمر ومحيط مضيق باب المندب، الذي يشكل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر.

ويمر عبر مضيق باب المندب نحو 10% من إمدادات النفط العالمية، ويقع بين جيبوتي جنوبا واليمن شمالا.

وفي حال إغلاقه فعليا بالتزامن مع إغلاق مضيق هرمز، فإن طرق الإمداد الرئيسية لما يقرب من 30% من إمدادات النفط الخام العالمية ستتوقف.