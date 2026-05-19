مجلس الوزراء السعودي: المملكة لن تتوانى أبدا عن اتخاذ كل ما من شأنه حماية أمنها

جدد مجلس الوزراء السعودي في جلسة ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، التأكيد على أن المملكة «لن تتوانى أبدًا عن اتخاذ كل ما من شأنه حماية أمنها وصون استقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها».

وأشاد مجلس الوزراء في هذا الإطار بـ«القدرات العالية للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن والحفاظ على مكتسباته ومُقدَّراته»، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس».

واطلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصالين الهاتفيين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وما جرى خلالهما من «استعراض مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والجهود الدولية المبذولة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها».

وأعرب مجلس الوزراء عن «دعمه مخرجات الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض، وما اشتمل على التأكيد من أن الأمن الخليجي كل لا يتجزأ، والتشديد على أهمية مضاعفة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات والتطورات الراهنة في المنطقة».

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة، الأحد، بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن المملكة «تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة كافة، للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها».