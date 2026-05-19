إنزاجي يترقب نتائج فحوصات الدوسري قبل مواجهة الفيحاء الحاسمة

ينتظر الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، نتائج الفحوصات الطبية لنجم الفريق سالم الدوسري، لتحديد إمكانية مشاركته في المباراة الأخيرة من دوري روشن السعودي للمحترفين أمام الفيحاء، المقررة مساء الخميس المقبل.

وبحسب صحيفة «الرياضية» السعودية، سيخضع الدوسري لاختبارات ميدانية خلال التدريب الرئيسي على ملعب الهلال، وذلك قبل المواجهة الحاسمة. ويأمل إنزاجي في مشاركة اللاعب في مباراة قد تحسم لقب الدوري.

وكان الدوسري قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مواجهة الهلال والنصر التي انتهت بالتعادل 1-1، ويعد تعافيه أمرًا حاسمًا للهلال، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 81 نقطة، ويحتاج للفوز أمام الفيحاء مع تعثر أو تعادل المتصدر النصر (83 نقطة) لضمان لقب الدوري.