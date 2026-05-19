قال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إن المصريين أسامة شلبي وابنه محمد، المقيمين في إيطاليا ويعملان في مجال المعمار، قدّما نموذجًا مشرفًا بعد تدخلهما والإمساك بالمتهم بالاعتداء على عدد من المواطنين بالطعن في مدينة مودينا، شمال إيطاليا.

وأضاف "راضي" عبر برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، على قناة النهار، مساء الاثنين، أن المتهم كان يستقل سيارة في البداية والأمر كان حادث دهس، ثم ترجل من السيارة حاملاً سكينًا وبدأ في طعن عدد من المارة قبل أن يحاول الفرار.

وتابع أن أسامة، المقيم في إيطاليا منذ 30 سنة، وابنه الذي وصل حديثًا من مصر منذ أقل من سنة، كانا متواجدين بالصدفة في موقع الحادث، ولم يكونا من المعتدي عليهم، وقررا ملاحقة المتهم وتمكنا من إسقاطه أرضًا وتقييده رغم قوة بنيانه وحيازته سكينًا، إلى أن وصلت الشرطة الإيطالية.

واستكمل أن ما قاما المواطنين المصريين به يعكس موقفًا يستحق الإشادة، مؤكدًا أن مثل هذه النماذج الإيجابية كثيرًا ما تمر دون تسليط الضوء عليها.

وأشار إلى أن الإعلام الإيطالي احتفى بالمواطنين، ونالوا إشادة رسمية من رئيسة الوزراء جورجينا ميلوني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، مضيفًا أنه تواصل مع أسامة وأعرب له عن تقدير مصر لما قام به هو وابنه، مؤكدًا أنهما قدما صورة مشرفة للمصريين في الخارج.



وحرص سفير مصر في إيطاليا على التواصل مع المواطنين ودعوتهما لتكريمهما بمقر السفارة باعتبارهما نموذج يعكس مباديء وشجاعة الشعب المصرى حتى خارج الوطن وداخل المجتمع الإيطالي وذلك بعد أن خاطروا بحياتهم للإمساك بالمتهم -إيطالي الحنسية- بحادث الدهس والطعن الذي أدى إلى إصابة وقتل ١٢ مواطنًا إيطاليًا من المشاة فى مدينة مودنا، السبت الماضي، بعد أن طاردوه فى شوارع وأزقة المدينة وسيطروا عليه بعد طرحه أرضًا إلى أن حضرت قوات الشرطة.