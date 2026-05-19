قال المايسترو عمرو سليم، إنه كوّن فرقة موسيقية انطلقت عام 1977، واكتفت حتى عام 1980 بتقديم الألحان الموسيقية فقط، مضيفًا أنها عُرفت بـ«فرقة عمرو سليم».

وأضاف خلال تصريحات على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، الإثنين، أنهم فكّروا منذ 1980 بإحياء فكرة الدويتو الموسيقي الذي لم يكن معروفًا بالموسيقى العربية حينها، واقتصر تواجده على الأفلام فقط، قائلًا: «ركزت في فكرة إن هذا القالب من المزيكا يرجع».

وأكمل: «من 1980 بدأنا نفكر في إنه نجيب ولد وبنت علشان نحيي فكرة الدويتو لأن الدويتو في الوقت دا مكنش موجود في الموسيقى العربية كان موجود بس في الأفلام وكدا إنما مفيش ولد وبنت يطلعوا يغنوا أغنية زي الدويتو».

وأشار إلى إنتاجهم العديد من الدويتوهات بين فتاة وشاب، هما مها كمال، وشريف عبدالوهاب، معلقًا: «فكرت أنا بقى في أفكار مجانيني علشان نقدم هذا الدويتو».

ولفت إلى انتاجهم لأغنية تتحدث عن «الأزواج وفي عش الزوجية»، موضحًا: «عملنا فكرة لو مبسوطين هيتصرفوا إزاي ولو زعلانين هيتصرفوا إزاي».

وذكر أنهم نفذوا دويتو باستخدام الأمثال الشعبية، وآخر عن الأجيال القديمة والحالية، لافتًا إلى تعدد كتّاب هذه الاغاني.

