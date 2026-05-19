الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص في مسجد بسان دييجو ومقتل المشتبه بهما

ذكرت السلطات الأمريكية أن مراهقين اثنين أطلقا يوم الاثنين النار على مركز إسلامي في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال قبل أن يقدم المشتبه بهما على الإنتحار.

وشرعت الشرطة في إجراء تحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية.

يذكر أن المركز الإسلامي يضم أكبر مسجد في مقاطعة سان دييجو، بحسب موقعه الإلكتروني.

وذكر قائد شرطة سان دييجو، سكوت وال، أن من بين القتلى حارس أمن يعمل في المسجد.

وأظهرت لقطات تلفزيونية جوية أكثر من عشرة أطفال يمسكون بأيدي بعضهم البعض أثناء إخراجهم من موقف السيارات التابع للمركز، الذي كانت تحيط به عشرات المركبات التابعة للشرطة. ويقع المسجد الأبيض في حي يضم منازل وشققا ومجمعات تجارية صغيرة تحتوي على مطاعم وأسواق شرق أوسطية.

وقال مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم إنه يتلقى إحاطات بشأن الحادث.

وأضاف المكتب في منشور على منصة "إكس": "نحن ممتنون لفرق الاستجابة الأولى الموجودة في الموقع والتي تعمل على حماية المجتمع، ونحث الجميع على اتباع توجيهات السلطات المحلية".

ويقول الموقع الإلكتروني للمركز الإسلامي إن رسالته لا تقتصر على خدمة المسلمين فحسب، بل تشمل أيضا "العمل مع المجتمع الأوسع لخدمة الفئات الأقل حظا، والتعليم، والمساهمة في تحسين وطننا".

كما تقام فيه الصلوات الخمس يوميا، ويتعاون المسجد مع منظمات أخرى وأشخاص من مختلف الأديان في قضايا اجتماعية.



وقال قائد شرطة سان دييجو سكوت وال خلال مؤتمر صحفي في حديقة حي مقابل المسجد إن الهجوم على المركز الإسلامي في مدينة سان دييجو يُحقق فيه باعتباره جريمة كراهية.

وأضاف أن "الظروف التي أدت إلى هذا الحادث" ستتضح خلال الأيام المقبلة.

وأوضح وال لاحقا أن الضباط كانوا قد تحدثوا إلى والدة أحد المراهقين في وقت سابق من اليوم، بعد أن اتصلت بالشرطة نحو الساعة 0940 صباحا لتبلغ عن اختفاء ابنها مع عدة أسلحة بالإضافة إلى سيارتها.

وقال: "كانت بدأت تتكوّن لديها صورة أكبر عما تتعامل معه، وكانت تنقل ذلك لرجالنا، وكنا نحاول جمع الصورة والتحرك بسرعة قدر الإمكان".

وأضاف أن الأم عثرت أيضا على مذكرة، لكنه لم يكشف عن محتواها، مشيرا إلى أن القضية تضمنت "خطاب كراهية بالتأكيد"، رغم عدم وجود تهديد محدد ضد المركز الإسلامي في سان دييجو.

وأكد وال أن المراهق الذي أبلغت والدته عن اختفائه كان طالبا في مدرسة ماديسون الثانوية، على بعد ميل واحد تقريبا من المركز الإسلامي. ولم تكشف الشرطة عن أسماء المراهقين.