«4 أبطال ضمن 36 احتمالا» ماذا ينتظر مصر في قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2027؟

ينتظر منتخب مصر 36 احتمالا في قرعة التصفيات المؤهلة للنسخة القادمة من كأس الأمم الأفريقية 2027 التي ستقام لأول مرة في ثلاث دول، وهي، أوغندا وكينيا وتنزانيا، خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027.

ستجرى مراسم قرعة التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2027، في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

وسيشارك في سحب المنتخبات الـ48 بالقرعة أربعة أساطير، اختارهم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وهم عصام الحضري أسطورة منتخب مصر والإيفواري ماكس جراديل، والنيجيري ويليام تروست إيكونج، ومابي مبوتو مهاجم الكونغو الديمقراطية ونادي مازيمبي السابق.

تقرر توزيع الفرق الـ 48 على 12 مجموعة، تضم كل منها 4 منتخبات، وسيتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات، بينما سيتأهل منتخب إضافي من المجموعات التي تضم أحد المنتخبات المضيفة.

سيتواجد الفراعنة ضمن 12 منتخبا بالمستوى الأول للقرعة، وهم (المغرب - السنغال – نيجيريا – الجزائر– كوت ديفوار – تونس – الكاميرون – الكونغو الديمقراطية – مالي – جنوب إفريقيا – بوركينا فاسو).

لذا سيكون منتخب مصر الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 7 مرات آخرها في 2010 أمام 36 احتمالا في القرعة، حيث يتواجد 12 منتخبا في ثلاثة مستويات أخرى من الثاني للرابع.

وبين هذه الاحتمالات، يتواجد أربعة أبطال سابقين للقارة وهم غانا الفائزة بكأس الأمم 4 مرات آخرها في 1982، وزامبيا الفائزة باللقب في عام 2012، والسودان بطلة أفريقيا في عام 1970 وإثيوبيا بطلة القارة السمراء في عام 1962.

ويتواجد منتخب غانا المتأهل لكأس العالم 2026 مع زامبيا ضمن المستوى الثاني رفقة 10 منتخبات أخرى، وهي (كاب فيردي "المتأهل لمونديال 2026" - غينيا – الجابون – أوغندا – أنجولا – بنين – موزمبيق – مدغشقر – غينيا الاستوائية – جزر القمر).

أما منتخب السودان يتواجد ضمن 12 احتمالا لمواجهة الفراعنة من فرق المستوى الثالث، وهي (كينيا – ليبيا – تنزانيا – النيجر – موريتانيا – جامبيا – سيراليون – ناميبيا – توجو – ملاوي – رواندا)، بينما سيتواجد منتخب إثيوبيا في المستوى الرابع رفقة كل من (زيمبابوي – غينيا بيساو – الكونغو – إفريقيا الوسطى – ليبيريا – بوروندي – ليسوتو – بوتسوانا – جنوب السودان – إريتريا – الصومال).

ستُقام التصفيات على مدار 3 فترات ضمن جدول مباريات فيفا الدولية، حيث ستلعب أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2026 في الفترة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، فيما ستُقام الجولتين الثالثة والرابعة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، بينما تُقام الجولتين الخامسة والسادسة من 22 إلى 30 مارس 2027.

ومنذ النسخة الأولى في السودان عام 1957، توج 15 منتخبا بلقب كأس الأمم الأفريقية، وهي، مصر والكاميرون وغانا ونيجيريا وكوت ديفوار والجزائر والمغرب والكونغو الديمقراطية والسنغال وزامبيا وتونس والسودان وجنوب أفريقيا وإثيوبيا والكونغو.