قال الدكتور ألفونس جريس، وكيل معهد بحوث البساتين، عن أسباب ارتفاع أسعار الطماطم -التي وصلت في بعض المناطق إلى 60 و70 جنيهًا للكيلو- إن ذلك يرجع إلى تأثيرات التغيرات المناخية على العروة الصيفية المبكرة خلال الموسم الجاري.

وأضاف "جريس" عبر برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أمس الاثنين، أن أسعار الطماطم شهدت قفزات متتالية خلال الفترة الأخيرة، إذ ارتفعت من 40 جنيهًا إلى 50 ثم 60 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هناك العروات الشتوية والصيفية والخريفية والنيلية متداخلة لضمان توفير الطماطم بأسعار مناسبة طوال العام، مع وجود فائض يُوجه للتصنيع أو التصدير.

وتابع أن العروة الخريفية النيلية المزروعة في مناطق الصعيد، خاصة أسيوط والأقصر وإسنا، تعرضت خلال شهر فبراير لموجات حرارة مرتفعة تسببت في نضج كميات كبيرة من المحصول دفعة واحدة، ما أدى وقتها إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن الطماطم المطروحة حاليًا في الأسواق تأتي بشكل أساسي ناتجة من الصوب الزراعية أو العروة السلكية، بينما تأثرت العروات مفتوحة التلقيح بصورة كبيرة بسبب التقلبات المناخية.

وأشار إلى أن أسعار الطماطم شهدت ارتفاعًا أيضًا خلال شهر رمضان الماضي لتصل إلى نحو 40 جنيهًا نتيجة انخفاض المعروض وزيادة الاستهلاك، لافتًا إلى أن التوقعات كانت تشير إلى تراجع الأسعار مع دخول شهر مايو الجاري وظهور إنتاج العروة الصيفية المبكرة، إلا أن التغيرات في درجات الحرارة أثرت سلبًا على الإنتاجية.

