قررت محكمة جنايات مطروح تأجيل جلسة محاكمة المتهم “أ.ق” (27 عامًا)، عامل دليفري، إلى جلسة الخميس المقبل للنطق بالحكم، في قضية اتهامه بابتزاز فتيات وسيدات عبر فيديوهات جنسية مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكانت مباحث تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن مطروح قد تلقت عدة بلاغات من فتيات وسيدات، أفدن فيها بقيام المتهم بابتزازهن بمقاطع فيديو إباحية منسوبة إليهن، ومطالبتهن بمبالغ مالية مقابل عدم نشرها، أو مقابل التنازل عنها، بالإضافة إلى مطالبته بعضهن بمقابل ممارسات غير مشروعة.

وبتكثيف التحريات، تبين صحة البلاغات المقدمة ضده، وتم ضبطه وبحوزته عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة حاسب آلي. وبفحصها فنيًا، عُثر على ما يقرب من 200 مقطع فيديو لفتيات وسيدات مختلفات.

وبعرضه على النيابة العامة، أقر المتهم بأنه كان يقوم بتصوير بعض السيدات أثناء تسليم الطلبات لهن أثناء عمله في توصيل الطلبات، ثم يستخدم برامج ذكاء اصطناعي متقدمة لإنتاج مقاطع إباحية مفبركة لهن، مستغلًا تلك المواد في ابتزاز الضحايا.

وأضاف المتهم أنه كان يتواصل مع الضحايا مدعيًا أنه حصل على هذه المقاطع من أطراف أخرى، مطالبًا إياهن بدفع مبالغ مالية مقابل حذفها أو مقابل تسليمها، أو مقابل مقابلته في أماكن يحددها، أو إرسال صور خاصة بهن.

كما أقر بأنه رغم امتلاكه شركة توصيل، كان يتولى أحيانًا بنفسه توصيل الطلبات لبعض السيدات بهدف استغلال الموقف وتصويرهن خلسة، عبر وضع الهاتف المحمول بطريقة خفية أثناء التسليم، وإطالة مدة التوصيل قدر الإمكان للحصول على مقاطع مصورة تُستخدم في تنفيذ جرائمه المزعومة.