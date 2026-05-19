قال المايسترو عمرو سليم، إنه استهدف بموسيقاه توصيل عدد من الرسائل، مضيفًا: «دائمًا وسأظل بفكر إن أي فن مش مجرد إنك تقدمي لازم توصلي حاجة».

وأضاف خلال تصريحات على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، الإثنين، «مش شطارة إنك تقدم كلام حلو ولحن حلو وفي الآخر مطلعتش أنا منه بحاجة لا هو حلو إن أنا اطلع منه بحاجة».

وتطرق سليم، إلى تلحينه للعديد من الفنانين، ومنهم الفنان محمد الحلو، والفنان مدحت صالح، والفنان علي الحجار، قائلًا: «أنا ومحمد وعلي ومدحت نعرف بعض من زمان أوي من بدري جدًا.. أصدقائي من زمان».

واسترجع ذكريات تلحينه للفنان محمد الحلو، قائلًا إنه زاره بإحدى حفلاته بمسرح البالون، وانتظره بغرفة أنغام الشباب التي كان يعزف بها سابقًا، ليشعر بالحنين للبيانو المتواجد بها ويعزف عليه لحن كلمات أغنية «اسمك على جبيني».

وتابع أن هذه الأغنية من كلمات حسام السيد أحد زملاء دراسته، موضحًا: «الكلام دا عجبني جدًا جدًا وقلت له أوعدك إن لو أنا بقيت حاجة كويسة أحسن مطرب في مصر هيغني لحن الأغنية دي».

وأشار إلى أن الفنان محمد الحلو استمع لهذا اللحن، ليُعجب به ويطلب غناءه، معلقًا: «أنا متعود على فكرة أنا هعمل وكدا ساعة الساعة ممكن بكرا ننسى والموضوع ينام».

وذكر أن المنتج محسن جابر تواصل معه في اليوم التالي لإحضار هذا اللحن، قائلًا: «رحت له قام مسجله كروكي وقالي نفذه وأنا هنتجه».

وأوضح أنهم اتفقوا أن تكون هذه الأغنية هي الرئيسية بشريط "دوري" (hit)، بعدما سمعها المنتج محسن جابر، ليُفاجأ بعد سفره وعودته بأنها موضوعة وسط الشريط، معلقًا: «محطوطة في وسط الشريط لدرجة إن في ناس لغاية دلوقتي أنا أشك أنهم سمعوا الأغنية دي لمحمد الحلو أو يعرفوا أنه غناها»