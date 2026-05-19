وزير خارجية إسبانيا: نقدر دور مصر في الدفع نحو تحقيق الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط

نسمة يوسف
نشر في: الثلاثاء 19 مايو 2026 - 1:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 مايو 2026 - 1:25 ص

أشاد وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، بدور مصر الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والجهود التي تبذلها لاحتواء التصعيد الإقليمي.

وقال، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إنه استقبل «صديقه العزيز» وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، مؤكدًا أن مصر وإسبانيا ترتبطان بشراكة استراتيجية «على أعلى مستوى».

وأضاف أن بلاده تُقدّر الدور القيادي الذي تضطلع به مصر في الدفع نحو تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن القاهرة ومدريد تُعدّان أيضًا شريكتين في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط.

 

كان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، قد توجه أمس الاثنين، إلى مدريد في زيارة ثنائية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وعقد وزير الخارجية، خلال الزيارة، مشاورات سياسية مع نظيره الإسباني؛ لبحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية، وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


