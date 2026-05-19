اشتبك أنصار الرئيس البوليفي السابق النافذ إيفو موراليس مع الشرطة يوم الاثنين في العاصمة، بينما دعوا الرئيس رودريجو باز إلى الاستقالة، في إطار حركة احتجاجية على مستوى البلاد تغذيها أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ جيل.

وتجمع آلاف من أنصار موراليس في الساحة أمام المقرات الحكومية، بينما لا تزال بوليفيا مشلولة بسبب إغلاقات الطرق التي خنقت المدن وتسببت في نقص الغذاء والوقود خلال الأسبوعين الماضيين.

ويمثل هذا الاضطراب أكبر تحدٍ حتى الآن للرئيس رودريجو باز، وهو رجل أعمال وسطي مؤيد لقطاع الأعمال، تولى السلطة قبل ستة أشهر في وقت اجتاحت فيه المنطقة موجة من الانتصارات الانتخابية المحافظة.

ودفعت قوات الأمن المتظاهرين إلى الخلف بعد محاولتهم اختراق صفوف الشرطة باستخدام عبوات الغاز المسيل للدموع قبل وصولهم إلى الكونجرس أو القصر الرئاسي.

وأعلن مكتب المدعي العام اعتقال 90 شخصا.

وقال نائب وزير الداخلية هيرنان باريديس: "يمكنهم التظاهر إذا كان الأمر سلميا، لكننا سنتخذ إجراءات إذا ارتكبوا جرائم".